Assemblea sindaci Aica: adeguamento dei contratti e dialogo costruttivo sulla crisi idrica

Si è riunita l’Assemblea dei soci di Aica, convocata dal presidente, l’avvocato e sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca. Presenti oltre l’80% dei Comuni per quote di partecipazione. Si è discusso della gestione della crisi idrica e dell’efficienza della rete, con l’approvazione degli schemi tipo dei protocolli per le riparazioni urgenti e per il collegamento con l’anagrafe comunale, utile a contrastare l’evasione. E poi anche dell’adeguamento contrattuale dei dipendenti. L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di procedere con l’aggiornamento dei contratti a decorrere dal 2026, a favore della stabilità lavorativa e aziendale. Sabrina Lattuca commenta: “L’adeguamento contrattuale è un atto di giustizia per i lavoratori e un segnale di impegno per la solidità dell’azienda. Restiamo concentrati anche sulla crisi idrica e finanziaria, per cui servono misure immediate e concrete. Ringrazio i componenti della Consulta per la volontà di dialogo costruttivo, essenziale per affrontare le sfide future”.