Assemblea sindacale congiunta per i dipendenti del Libero Consorzio che chiedono integrazione oraria e progressioni

Condividi

Visualizzazioni 121

Integrazione oraria full-time per i dipendenti a part-time, progressioni verticali in deroga e ordinarie, buoni pasto e formazione professionale. Sono stati questi i temi trattati questa mattina nell’Aula Pellegrino del Libero Consorzio comunale nel corso di un’affollatissima assemblea sindacale congiunta tra i rappresentanti provinciali della Cisl, Cgil, Uil e Csa della Funzione pubblica le Rsu dell’ex Provincia, i dipendenti e l’Amministrazione provinciale. E’ stato proprio il presidente Giuseppe Pendolino, ascoltate le relazioni dei sindacalisti, ad impegnarsi per trovare le soluzioni economico – finanziarie necessarie per procedere all’integrazione oraria dei dipendenti che egli stesso aveva promesso nei mesi scorsi nel corso di un incontro con la stampa poco tempo dopo la sua elezione. Il presidente si è inoltre impegnato a convocare e ricevere le organizzazioni sindacali entro la metà del mese di novembre per illustrare loro quelle che saranno le novità in questo senso.

I sindacati, così come i lavoratori, hanno preso atto dell’impegno del presidente Pendolino e si sono riservati di rimandare eventuali decisioni di ulteriori assemblee e quant’altro, alla convocazione e all’incontro con l’amministrazione delle prossime settimane. All’incontro erano presenti anche il vicepresidente con delega alle risorse umane Domenico Scicolone, il consigliere delegato Alessandro Grassadonio e i dirigenti Maria Antonietta Testone e Fabrizio Caruana.