Assemblea Regionale: stop alle “mance”

Condividi

Visualizzazioni 130

Accordo di massima per un nuovo metodo di spesa dei fondi dell’ex Tabella H all’Assemblea Regionale destinati a iniziative per i collegi elettorali dei deputati.

E’ conosciuto come “l’assalto alla diligenza”, ovvero l’inserimento frenetico nel maxi emendamento allo scadere dei termini delle cosiddette “mance”, ossia emendamenti a raffica per assecondare le esigenze elettorali dei deputati nei propri collegi, soprattutto finanziamenti di attività di intrattenimento pubblico, promozionali, culturali e sportive.

Ebbene, non sarà più il maxi emendamento lo strumento con cui veicolare i fondi destinati ai territori, perlomeno nella prossima manovra finanziaria, attualmente in commissione Bilancio all’Assemblea Regionale. Su proposta dell’opposizione, in particolare del vicepresidente vicario di Sala d’Ercole e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, la conferenza dei capigruppo avrebbe raggiunto un accordo di massima sul nuovo metodo per gestire i fondi a disposizione per i territori locali, 35 milioni di euro a pioggia sulla ex “Tabella H”.

Ciascun deputato avrà la possibilità di avanzare la propria iniziativa di spesa ma non più in forma anonima, come è stato finora con il maxi emendamento. E ciò non solo in Assemblea ma già in Commissione, e senza quote predeterminate fra i partiti. Di Paola sottolinea: “Così i siciliani capiranno chi presenta e che cosa, tutto alla luce del sole.”