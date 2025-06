“Assegni intascati senza lavorare”: assolto ragioniere di Favara

Condividi

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, un ragioniere di Favara di 49 anni, imputato di essersi appropriato di tre assegni per un importo complessivo di quasi 9.000 euro. Lo ha denunciato una donna, che gli avrebbe consegnato gli assegni per un incarico professionale che non sarebbe stato mai svolto. La difesa, appellandosi ad uno specifico contratto di lavoro in materia, ha eccepito inoltre che la vertenza sarebbe di natura civilistica e non penale.