Assalto con ariete a gioielleria di Racalmuto: banditi in fuga dopo il colpo

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Notte di paura a Racalmuto, dove una gioielleria del centro cittadino è stata presa di mira da un gruppo di malviventi che ha messo a segno un violento furto con la tecnica della “spaccata”.

Nel mirino dei ladri è finita la Gioielleria Tirone, situata in via Garibaldi. Secondo le prime informazioni, i banditi avrebbero utilizzato un mezzo pesante come ariete per abbattere la vetrina dell’attività commerciale e riuscire così ad accedere rapidamente all’interno del negozio.

Una volta entrati, i malviventi hanno portato via gioielli e preziosi, agendo in pochi minuti prima di darsi alla fuga. Il valore complessivo della refurtiva è ancora in corso di accertamento, mentre risultano particolarmente rilevanti i danni provocati alla struttura della gioielleria.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dopo il raid. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i militari della Compagnia di Canicattì, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi decisivi per identificare i componenti della banda e ricostruire con precisione la dinamica del colpo. Nel frattempo l’area è stata delimitata per consentire i rilievi tecnici e la raccolta di eventuali tracce lasciate dai fuggitivi.