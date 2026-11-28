Assalto notturno a una gioielleria di corso Vittorio Emanuele a Campobello di Licata, dove una banda di malviventi ha sfondato la saracinesca utilizzando un carro attrezzi e un fuoristrada, e ha rubato l’intera cassaforte. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal forte rumore e dall’attivazione del sistema antifurto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Utili potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’attività commerciale. Il bottino, ancora in fase di quantificazione, sarebbe ingente.
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