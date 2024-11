Aspirante rapinatore ferito a coltellate

Condividi

A Palermo è accaduto che un uomo di 44 anni palermitano è irrotto in un supermercato gestito da commercianti originari del Bangladesh in via Noce. I due impiegati del negozio hanno reagito e hanno ferito con alcune coltellate il bandito. Il rapinatore è stato trovato per strada dai poliziotti ferito. Dopo essere stato medicato è stato trasferito in carcere in attesa della direttissima. Anche uno dei dipendenti, ferito nella colluttazione, è stato soccorso in ospedale. Indagini più approfondite sono in corso.