Asp, stabilizzati 367 precari. Ecco l’indeterminato

Domani, Venerdì 20 Dicembre, al Palacongressi di Agrigento, per centinaia di lavoratori dell’Asp di Agrigento. 367 lavoratori precari dell’Azienda si recheranno presso la struttura del quartiere Villaggio Mosè per appore la loro firma su di un contratto a tempo indeterminato. Protagonisti di quest’appuntamento, per certi versi storico, saranno 198 operatori sociosanitari, 108 ausiliari specializzati e 61 assistenti amministrativi, che da anni svolgono con dedizione il loro lavoro all’interno della sanità pubblica locale. La firma dei contratti segnerà una svolta per questi lavoratori (e le loro famiglie) che potranno brindare al nuovo anno con la certezza di avere un lavoro ed un futuro stabile, concludendo un lungo periodo di precariato e incertezze economiche. Un risultato reso possibile da un emendamento, cosiddetto “salvaprecari”, promosso dal deputato agrigentino, on. Calogero Pisano, inserito nel Decreto “Milleproroghe” approvato dal Parlamento, e dalla sensibilità dell’impegno del Direttore Generale dell’Asp, dr. Giuseppe Capodieci, che ha guidato l’azienda nel percorso di stabilizzazione di questo personale. L’assunzione definitiva di questi lavoratori permetterà di preservare le competenze e le professionalità maturate negli anni dagli stessi, e di potenziare i servizi amministrativi e assicurare la continuità dell’offerta sanitaria ai cittadini.