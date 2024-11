ASP di Agrigento in piazza e in classe per celebrare la Giornata mondiale del diabete

Condividi

Diverse le azioni messe in campo dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento in occasione dell’undicesima edizione della Giornata mondiale del diabete in programma domani, giovedì 14 novembre. Dalle 9 alle 14, in piazza Cavour ad Agrigento, i medici e gli assistenti sanitari dell’ASP saranno a disposizione dei cittadini per informare sulla patologia diabetica e sui servizi offerti dall’ASP, per effettuare la misurazione gratuita della glicemia e valutare il rischio di sviluppare la malattia diabetica, tramite appositi questionari (rilevazione altezza, peso, BMI e anamnesi). L’iniziativa, denominata “Educare oggi per proteggere il domani: diabete e benessere, per vivere ogni giorno al meglio” è stata organizzata dall’Unità operativa Educazione Promozione della Salute Aziendale dell’ASP di Agrigento con il Patrocinio del Comune di Agrigento – Assessorato Polizia Municipale – SUAP. Accanto all’equipe dell’Asp, saranno presenti Associazioni e Club Service del territorio che hanno aderito a questa XI Edizione della Giornata Mondiale del Diabete, nell’ottica del valore che riveste l’educazione e la promozione della salute nello sviluppo di un paese sano e sicuro.

Pressoché in contemporanea, dalle 11.00, uno staff di professionisti del Distretto Sanitario di Agrigento e dell’Unità operativa di diabetologia pediatrica dell’ospedale di Agrigento darà vita, presso il Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento, ad un incontro formativo e di sensibilizzazione finalizzato a far conoscere e comprendere il mondo del diabete ai giovani, agli operatori delle scuole e far percepire come oggi la gestione di tale condizione sia più semplice e accessibile anche dai non addetti ai lavori. Saranno mostrati i sistemi di rilevazione della glicemia, dal semplice glucometro fino ai più moderni sensori, i sistemi di somministrazione dell’insulina, e verranno illustrate le metodiche per gestire una eventuale condizione di ipoglicemia, riconoscendo i sintomi e procedendo alla gestione di questa condizione. In conclusione, interverranno alcuni pazienti che racconteranno la loro esperienza e successivamente i medici di medicina generale, gli specialisti e le associazioni risponderanno a tutte le domande che gli intervenuti vorranno effettuare.