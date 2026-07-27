Asp di Agrigento, Alessandro Delle Donne è il nuovo commissario straordinario: si insedierà il 10 agosto

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Cambio al vertice dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Sarà Alessandro Delle Donne il nuovo commissario straordinario dell’Asp, nominato dall’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso con un decreto firmato lo scorso 24 luglio.

Il nuovo manager entrerà ufficialmente in carica il 10 agosto, assumendo la guida dell’azienda con tutti i poteri necessari per garantire la continuità amministrativa, organizzativa e gestionale dell’ente sanitario.

Avvocato originario di Pescara, Delle Donne ha costruito la propria carriera professionale prevalentemente in Puglia, ricoprendo incarichi di primo piano nella sanità pubblica. Attualmente è commissario straordinario dell’Irccs “Giovanni Paolo II” di Bari, struttura che ha già diretto in qualità di direttore generale. In passato ha inoltre guidato l’Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani, svolgendo sia il ruolo di direttore generale sia quello di commissario straordinario.

La nomina arriva dopo le dimissioni di Giuseppe Capodieci, che ha lasciato la direzione dell’Asp in seguito agli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria denominata “Corte dei Miracoli”, coordinata dalla Procura di Caltanissetta.

L’indagine ha coinvolto i vertici dell’azienda sanitaria, portando all’applicazione di una misura interdittiva nei confronti di Capodieci.

Con l’arrivo di Alessandro Delle Donne si apre una nuova fase per l’Asp di Agrigento, chiamata a rilanciare l’attività dell’azienda sanitaria e a garantire stabilità gestionale dopo le recenti vicende che hanno interessato i suoi vertici.