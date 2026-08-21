Asp, avviso ai residenti di via Rosina a San Leone: “Non utilizzare l’acqua per bere, cucinare, lavare stoviglie, alimenti e igiene personale”. Controlli in corso

Dall’avviso affisso da AICA emerge un divieto assoluto di utilizzare l’acqua della rete idrica comunale per usi potabili e alimentari nella zona servita dal punto di prelievo di via Rosina , a San Leone, comprese le eventuali diramazioni della rete.
Il provvedimento è stato proposto dall’ASP di Agrigento al sindaco e prevede:
- divieto di utilizzare l’acqua per bere, cucinare, lavare stoviglie e alimenti e per l’igiene personale;
- obbligo per residenti e utenti della zona di utilizzare esclusivamente acqua proveniente da fonti certe e controllate;
- interventi di AICA per individuare e rimuovere le cause della contaminazione;
- nuovi campionamenti e analisi prima della revoca del divieto;
- invito alla popolazione a segnalare eventuali anomalie dell’acqua, come cambiamenti di odore, sapore o colore.
L’avviso richiama in particolare la necessità di attendere gli esiti delle nuove verifiche, compresi i controlli sugli Enterococchi intestinali, prima di dichiarare nuovamente l’acqua conforme ai parametri di legge.