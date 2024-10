Asp Agrigento, stabilizzati quattro collaboratori tecnici ingegneri

Condividi

Proseguono le attività di stabilizzazione del personale precario all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Con un provvedimento redatto in base alla normativa di stabilizzazione del personale Covid, fuoriescono dal precariato quattro collaboratori tecnici ingegneri. Si tratta di Cristina Restivo, Luigi Barberi, Stefano Gambino e Gaspare Sclafani, tutti già in forza al Servizio tecnico dell’Azienda sanitaria di Agrigento, diretto dall’ingegnere Alessandro Dinolfo, con contratto a tempo determinato, a prosieguo di precedenti esperienze professionali svolte alle dipendenze degli uffici tecnici delle aziende del Servizio Sanitario Regionale. Gli ingegneri sono stati ricevuti dal direttore generale, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione dei contratti.