ASP Agrigento, si dimette il direttore generale Capodieci dopo l’inchiesta Cefpas. Lieve malore e viene trasportato in ospedale

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Giuseppe Capodieci lascia la guida dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Il direttore generale ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta “Cefpas”, coordinata dalla Procura di Caltanissetta, nell’ambito della quale risulta indagato per una presunta ipotesi di corruzione.

Secondo gli inquirenti, il manager sanitario avrebbe utilizzato il proprio ruolo istituzionale per favorire interessi riconducibili al deputato regionale Riccardo Gallo. Al centro delle contestazioni vi è una convenzione stipulata tra l’ASP agrigentina e il Cefpas, l’ente regionale per la formazione sanitaria.

L’accusa sostiene che l’accordo non fosse giustificato da concrete esigenze operative dell’azienda sanitaria, ma fosse finalizzato a consentire il trasferimento ad Agrigento della moglie del parlamentare, permettendole di lavorare più vicino alla città di residenza.

La decisione di lasciare l’incarico sarebbe stata comunicata nella mattinata di oggi ai dirigenti e ai funzionari dell’ASP durante una riunione interna. Successivamente, le dimissioni sarebbero state formalizzate attraverso un apposito provvedimento destinato alla Regione Siciliana.

Nelle stesse ore Capodieci avrebbe accusato un lieve malore, rendendo necessario un controllo medico presso il reparto di Cardiologia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. In pratica l’ex direttore è stato colpito da una aritmia. Dopo gli accertamenti, il dirigente è comunque rientrato in ufficio per completare gli ultimi adempimenti amministrativi.

L’uscita di scena del manager arriva in una fase particolarmente delicata dell’indagine. Nella giornata di domani gli indagati saranno infatti chiamati a comparire per gli interrogatori preventivi. Per alcuni di loro, tra cui il deputato regionale Riccardo Gallo, la Procura di Caltanissetta ha avanzato richiesta di misure cautelari.