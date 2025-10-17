ASP Agrigento, parte il programma “Tripla prevenzione oncologica stabile”: da domani, 18 ottobre, screening gratuiti tutti i sabati fino al 20 dicembre

Condividi

Visualizzazioni 128

Tutto pronto all’ASP di Agrigento per l’avvio del programma “Tripla prevenzione oncologica stabile”: da domani, 18 ottobre, screening gratuiti tutti i sabati fino al 20 dicembre

Massimo impegno di risorse umane, diagnostiche e strumentali per l’avvio della grande iniziativa di prevenzione oncologica promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Da domani, sabato 18 ottobre, prenderà ufficialmente il via l’operazione “Tripla prevenzione oncologica stabile”, un programma innovativo che, fino al 20 dicembre, aprirà le porte di diverse strutture ASP ogni sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30, per offrire gratuitamente ai cittadini i tre principali screening oncologici: mammella, cervice uterina e colon-retto. L’iniziativa, unica nel suo genere per continuità e organizzazione, nasce con l’obiettivo di rendere semplice, accessibile e stabile la prevenzione, trasformando il sabato in una giornata fissa dedicata alla salute.

Le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi liberamente, senza prenotazione né impegnativa del medico curante, alla mammografia presso le radiologie della Casa della Comunità di Agrigento (ex “San Giovanni di Dio” di via Giovanni XIII), degli ospedali di Agrigento, Licata e Sciacca, e del PTA di Canicattì (sede del vecchio ospedale), purché siano trascorsi almeno due anni dall’ultimo esame (salvo diversa indicazione medica).

Negli stessi presidi, presso i reparti e gli ambulatori di ginecologia, le donne dai 25 anni in su avranno inoltre la possibilità di eseguire Pap Test o DNA Test per l’HPV, fondamentali per la prevenzione del tumore del collo dell’utero.

La campagna coinvolge anche uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che potranno ritirare, negli stessi orari, i kit per la rilevazione del sangue occulto nelle feci, strumento semplice e di grande efficacia per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto.