Asp Agrigento, nomine Dipartimenti e concorsi

All’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Girolama Bosco è stata nominata, per i prossimi 5 anni, direttore del dipartimento di Prevenzione medica, e gli è stato confermato l’incarico di dirigere Epidemiologia e Medicina preventiva. Poi Ercole Marchica è stato riconfermato direttore del dipartimento Cure primarie. Onofrio Cacciatore dirigerà Riabilitazione e cure intermedie. Il dipartimento di Emergenza è stato riaffidato a Gerlando Fiorica.

Nel frattempo sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i bandi di concorso per 13 direttori di unità operative complesse. Per il “San Giovanni di Dio” di Agrigento si è alla ricerca dei dirigenti di Oncologia, Terapia intensiva neonatale, Otorinolaringoiatria, Chirurgia vascolare, Neurologia, Radiodiagnostica e Laboratorio di Analisi. Per il “Barone Lombardo” di Canicattì si intendono reclutare il direttore di Ostetricia e ginecologia, per il “Giovanni Paolo II” di Sciacca il direttore di Anatomia e istologia patologica, per il “San Giacomo d’Altopasso” di Licata due direttori per Chirurgia generale e Medicina interna. E per il “Fratelli Parlapiano” di Ribera tre direttori per Malattie infettive, Area territoriale del farmaco e Psicologia. Altro concorso per selezionare un dirigente analista.