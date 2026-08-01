Asp Agrigento, morte di un minore, rivendicato un risarcimento da oltre 1,3 milioni di euro

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I familiari di un minore deceduto nel 2019 hanno rilanciato la causa civile contro due medici dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata e l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, sostenendo che una polmonite interstiziale e una faringotonsillite non furono adeguatamente diagnosticate e che il mancato ricovero contribuì al decesso. Dopo la morte, nel 2025, di un altro figlio della famiglia, il procedimento è stato riassunto dagli eredi e la richiesta di risarcimento è aumentata da circa 807 mila a 1,374 milioni di euro. L’Azienda sanitaria, che opera in regime di autoassicurazione, ha deciso di costituirsi nuovamente in giudizio, respingendo ogni addebito e difendendo l’operato della struttura e dei sanitari. La prossima udienza è fissata per il 9 novembre.