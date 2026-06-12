Asp Agrigento, la Regione prende atto delle dimissioni di Capodieci: sarà nominato un commissario

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La Regione Siciliana ha formalmente accolto le dimissioni di Giuseppe Capodieci dalla guida dell’Asp di Agrigento. L’ormai ex direttore generale è coinvolto nell’inchiesta “Corte dei miracoli”, coordinata dalla Procura di Caltanissetta, che ipotizza un sistema di favori e presunte pressioni politiche all’interno della sanità regionale.

Secondo gli investigatori, Capodieci avrebbe favorito alcune richieste avanzate dal deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo, tra cui la definizione di un accordo con il Cefpas che avrebbe consentito il trasferimento della moglie del parlamentare ad Agrigento per motivi lavorativi. In cambio, sempre secondo l’accusa, il manager avrebbe ottenuto il sostegno politico necessario per la sua nomina e per la permanenza al vertice dell’azienda sanitaria provinciale.

A seguito delle dimissioni, l’assessorato regionale alla Salute avvierà l’iter per la risoluzione del contratto di Capodieci. Lo ha confermato l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, spiegando che la gestione dell’Asp sarà affidata temporaneamente a un commissario scelto dall’albo nazionale.

La nomina avrà carattere transitorio e accompagnerà la fase che porterà alla selezione del nuovo direttore generale. Nel frattempo, l’inchiesta giudiziaria prosegue per chiarire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.