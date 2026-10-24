ASP Agrigento, la CGIL incalza il Commissario: part-time, riqualificazioni e premi, i lavoratori aspettano risposte

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Una delegazione della CGIL e della FP CGIL, composta da Alfonso Buscemi, Caterina Tusa e Antonio Cutugno, ha incontrato il commissario dell’ASP, dott. Delle Donne, per affrontare le principali criticità che riguardano il personale sanitario e amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Al centro del confronto, richieste che attendono da tempo risposte concrete e interventi non più rinviabili.

Diversi i punti affrontati durante la riunione: la riqualificazione degli Ausiliari in Operatori socio-sanitari (OSS), la trasformazione dei contratti part-time in full-time, le progressioni verticali in deroga, il pagamento del Premio Covid e della Performance, oltre al necessario potenziamento degli organici.

Il Commissario ha ricordato che le stesse questioni erano già state sollevate dalla organizzazione sindacale nell’incontro del 22 settembre e successivamente ribadite attraverso la lettera aperta del 12 ottobre.

Particolare attenzione è stata riservata alla trasformazione dei rapporti di lavoro da part-time a tempo pieno, una misura ritenuta necessaria sia per gli OSS sia per gli Ausiliari. Il Commissario ha confermato che l’Amministrazione sta dando priorità alla definizione dell’iter per la riqualificazione degli Ausiliari, assicurando che la FP CGIL riceverà a breve un riscontro.

Parallelamente, gli uffici competenti stanno lavorando alla mappatura dei posti da inserire nel prossimo Piano triennale del fabbisogno di personale, tenendo conto delle esigenze dei diversi presidi sanitari. Un passaggio fondamentale per individuare le necessità organizzative e procedere alla trasformazione dei contratti a tempo pieno.

Nel corso dell’incontro sono emerse anche criticità organizzative e procedurali che stanno appesantendo il lavoro degli uffici responsabili della gestione giuridica ed economica del personale. Tra le attività in corso figura la verifica e l’allineamento dei fondi contrattuali alle disposizioni vigenti.

Proprio queste difficoltà stanno determinando ulteriori ritardi nell’erogazione del Premio Covid, inizialmente previsto per ottobre e che, salvo nuovi impedimenti, dovrebbe essere pagato nel corso del prossimo mese. Per il premio legato alla Performance, invece, i tempi indicati dall’Amministrazione risultano ancora più lunghi.

La FP CGIL ha ribadito con fermezza che i lavoratori non possono continuare ad attendere indefinitamente il riconoscimento dei propri diritti. Una situazione che, secondo il sindacato, è diventata ormai insostenibile, soprattutto per il personale costretto a operare in condizioni di crescente difficoltà.

Emblematica la condizione degli Ausiliari e degli OSS con orario ridotto, spesso chiamati a garantire la copertura di più Unità operative, compresi i turni notturni, pur continuando a essere formalmente in regime di part-time. Una disparità che alimenta il malcontento e rende ancora più urgente una soluzione strutturale.

«Dietro ogni numero e ogni turnazione ci sono persone che ogni giorno garantiscono servizi essenziali alla collettività», è il messaggio ribadito dalla delegazione sindacale. I lavoratori, sottolinea la CGIL, non possono essere considerati risorse da utilizzare senza limiti, ma professionisti ai quali devono essere assicurati rispetto, valorizzazione e condizioni di lavoro dignitose, coerenti con la responsabilità di tutelare la salute dei cittadini.

La CGIL e la FP CGIL continueranno a seguire con attenzione l’evoluzione delle questioni affrontate, chiedendo che agli impegni assunti corrispondano atti concreti e scadenze certe. L’obiettivo è ottenere risposte per le lavoratrici e i lavoratori dell’ASP di Agrigento e contribuire, al tempo stesso, a garantire un servizio sanitario più efficiente e adeguato alle esigenze della popolazione.