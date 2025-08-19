Asp Agrigento, interventi a rimedio dimissioni medici

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha rimediato alle recenti dimissioni di alcuni medici. Nuovo primario di Cardiologia all’ospedale di Sciacca è Fabio Abate. Prorogato l’incarico di primario di Malattie degenerative involutive ad Agrigento a Liana Gucciardino. A capo di Oftalmologia ad Agrigento è Vincenzo Carmina. In Anestesia e Rianimazione entrano Davide Cusumano, Valentina Silvestri, Maria Giancola, Claudia Indovina, Valeria Mosca e Giulia Spirio. Infine saranno immessi nell’unità di Igiene epidemiologica e Sanità pubblica gli specializzandi Francesco Galletta, Davide Graci, Giuseppe La Spada, Alessandro Leonardi, Claudio Fiorillo e Alberto Longo.
