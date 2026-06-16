ASP Agrigento citata in giudizio: richiesta di risarcimento da oltre 1,2 milioni per un presunto caso di malasanità

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Nuovo contenzioso per l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, chiamata a difendersi in tribunale da una richiesta di risarcimento pari a 1.247.152 euro avanzata dai familiari di un paziente deceduto.

L’ente sanitario ha già provveduto ad affidare l’incarico a un legale per costituirsi nel procedimento civile promosso davanti al Tribunale di Agrigento dagli eredi dell’uomo, che attribuiscono il decesso a presunte responsabilità nella gestione delle cure ricevute.

La vicenda risale al 13 settembre 2022, quando il paziente si era rivolto al presidio ospedaliero di Licata. Secondo quanto emerge dagli atti, al momento dell’accesso presentava un quadro clinico caratterizzato da gonfiore agli arti inferiori e intensi dolori alla colonna vertebrale.

I familiari sostengono che durante il percorso assistenziale sarebbero state commesse omissioni o errori nella valutazione e nel trattamento della sintomatologia manifestata dall’uomo. Da tali presunte criticità deriverebbe la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’Asp.

Dopo il decesso, nel marzo del 2023 gli eredi avevano inviato una formale diffida all’azienda sanitaria. Successivamente era stato avviato un tentativo di mediazione presso la Camera di mediazione nazionale di Agrigento, fase alla quale l’Asp non aveva preso parte poiché erano ancora in corso gli accertamenti interni sul caso.

Non essendo stata raggiunta alcuna soluzione conciliativa, la controversia è approdata in sede giudiziaria. L’atto di citazione è stato notificato all’Azienda sanitaria provinciale tramite posta elettronica certificata il 5 maggio scorso e punta a ottenere il riconoscimento delle presunte responsabilità della struttura sanitaria e il conseguente risarcimento dei danni richiesti.

La prima udienza davanti al Tribunale di Agrigento è stata fissata per il 29 settembre 2026. In quella sede prenderà ufficialmente avvio il confronto tra le parti, con il giudice chiamato a valutare le rispettive posizioni e gli elementi che emergeranno nel corso dell’istruttoria.