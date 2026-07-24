Asp Agrigento, Alessandro Delle Donne in pole per il ruolo di commissario straordinario

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Alessandro Delle Donne sarà molto probabilmente il nuovo commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, a seguito delle dimissioni dell’ex manager Giuseppe Capodieci, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta, “La corte dei miracoli”. Delle Donne, avvocato originario di Pescara, ha costruito ampia parte della sua carriera manageriale in Puglia, ricoprendo incarichi di vertice nella sanità. Fino alla scelta del nuovo commissario, l’Azienda sanitaria provincia di Agrigento è gestita dal già direttore sanitario Raffaele Elia.