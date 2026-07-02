Asp Agrigento, Adriano Cracò nominato coordinatore dello staff della Direzione generale

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Adriano Cracò è il nuovo coordinatore dello staff della Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Cracò, medico specialista in ortopedia e traumatologia, ha ricoperto negli anni diversi incarichi di responsabilità, tra cui la direzione sanitaria degli ospedali di Agrigento, Ribera e, ad interim, Sciacca-Ribera, oltre alla direzione del Controllo di gestione. La nomina, ufficializzata in presenza del direttore generale reggente funzioni Raffaele Elia e del direttore amministrativo Ersilia Riggi, gli affida il coordinamento della struttura che supporta la Direzione nelle attività di programmazione, organizzazione e controllo. Secondo Elia, la scelta punta a garantire continuità amministrativa e a rafforzare il percorso di innovazione dell’Azienda sanitaria.