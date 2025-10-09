Asia Vitale denunciata per minacce aggravate

Asia Vitale, la ragazza di 21 anni vittima dello stupro di gruppo al Foro italico di Palermo il 7 luglio del 2023, è stata denunciata per minacce aggravate dal possesso di un’arma. Avrebbe inseguito con un coltello di oltre 30 centimetri un ex fidanzato per strada nel Comune, Muggiò, dove si è trasferita, in provincia di Monza Brianza. Sono stati alcuni cittadini sul posto a telefonare ai Carabinieri. Asia è stata perquisita e nel suo zainetto sarebbe stato trovato il coltello. La denuncia, anche se manca la querela di parte, ovvero dell’ex fidanzato, è scattata perché il coltello è di genere vietato.
