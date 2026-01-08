Asacom, la battaglia di civiltà della Senatrice Ella Bucalo. Mucci: “Fortemente favorevole, giusta soluzione strutturale”

Condividi

“Gli ASACOM – dichiara Aldo Mucci dirigente nazionale SGS – (Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione dei disabili), sono figure professionali importanti, specializzate che supportano studenti con disabilità (soprattutto sensoriali o psico-fisiche) nelle scuole, favorendo l’inclusione, l’autonomia personale, la comunicazione e l’apprendimento.

All’inizio del 2026, il servizio ASACOM per l’anno scolastico 2025/2026 è attivo in molte aree della Sicilia, ma presenta criticità persistenti: Ritardi nei pagamenti e precarietà: A fine 2025, molti operatori (soprattutto a Palermo) hanno avuto ritardi negli stipendi, con l’85% pagato prima di Natale, ma il resto in lavorazione a gennaio 2026. L’obbligo di partita IVA per gli operatori (imposto in alcuni comuni come Palermo) ha creato controversie, cause legali e rinunce, portando a oltre 400 alunni senza assistenza a dicembre 2025. In varie zone ci sono posti scoperti, con alunni disabili privi di supporto nonostante le graduatorie. In sintesi, il servizio è operativo ma frammentato e precario. La domanda di ASACOM resta alta, con opportunità lavorative in crescita, ma il settore soffre di instabilità strutturale.

Il disegno di legge relativo agli ASACOM presentato dalla senatrice Carmela (Ella) Bucalo (Fratelli d’Italia, – DDL S. 236 della XIX legislatura, intitolato: “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico, introduce la figura professionale dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) nei ruoli del personale scolastico del Ministero dell’Istruzione (MIUR/MIM). Prevede l’internalizzazione e la stabilizzazione degli ASACOM, superando la gestione frammentata da parte degli enti locali (Comuni e Province), spesso causa di precarietà lavorativa e discontinuità nel servizio per gli alunni con disabilità. La senatrice Bucalo lo ha ripresentato nell’attuale legislatura (dopo una proposta simile alla Camera nella precedente), definendolo una “battaglia di civiltà” per l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni disabili. La nostra posizione – dichiara Mucci – sulla stabilizzazione degli ASACOM – noti anche come AEC o OEPAC in alcune regioni – è fortemente favorevole e da anni in prima linea per una soluzione strutturale. Internalizzare gli ASACOM (portarli nei ruoli stabili del personale scolastico statale, come propone la senatrice Bucalo, rappresenterebbe indubbiamente un giusto e pieno riconoscimento del loro ruolo essenziale per l’inclusione scolastica” – conclude Mucci.