Arsenale in casa: 7 arresti

I Carabinieri di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato per porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione, un 50enne, due 23enni e due 22enni, tutti pregiudicati. Coinvolti anche due minorenni. I sette sono stati sorpresi in una casa in campagna a Priolo Gargallo, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. Dentro l’abitazione è stato scoperto un arsenale: un fucile a canne mozze, con matricola abrasa e due cartucce caricate a pallettoni, una pistola semiautomatica, una pistola originariamente a salve modificata, una pistola a tamburo con matricola abrasa, una penna-pistola, tutte con relativo munizionamento, e due coltelli.