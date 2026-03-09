Arsenale a Licata: pastore patteggia condanna

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 97

Innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, un pastore di Licata, Domenico Cusumano, 56 anni, ha patteggiato la condanna a 5 anni di reclusione. Lo scorso 17 luglio è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Agrigento per detenzione illegale di armi, tra 5 pistole, 3 revolver a salve modificate per sparare, 2 fucili, migliaia di munizioni, caricatori, metal detector, ottiche di precisione e inneschi con polvere da sparo. E’ stato assolto il figlio, Rosario, 26 anni. Entrambi sono assistititi dall’avvocato Santo Lucia.

Notizie correlate

Leave a Comment