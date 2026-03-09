Arsenale a Licata: pastore patteggia condanna

Condividi

Innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, un pastore di Licata, Domenico Cusumano, 56 anni, ha patteggiato la condanna a 5 anni di reclusione. Lo scorso 17 luglio è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Agrigento per detenzione illegale di armi, tra 5 pistole, 3 revolver a salve modificate per sparare, 2 fucili, migliaia di munizioni, caricatori, metal detector, ottiche di precisione e inneschi con polvere da sparo. E’ stato assolto il figlio, Rosario, 26 anni. Entrambi sono assistititi dall’avvocato Santo Lucia.