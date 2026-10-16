Ars, variazioni di bilancio, lavori in corso

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Le Variazioni di bilancio all’esame dell’Assemblea Regionale: stralcio di alcune norme da rinviare alla legge di stabilità. L’intervento di Schifani.

L’Assemblea regionale siciliana ha stralciato 52 articoli dal disegno di legge “Coesione e crescita”, riducendo le norme da 125 a 73, per concentrare le risorse sulle misure considerate più urgenti. L’intesa tra il presidente di Sala d’Ercole, Gaetano Galvagno, e il governatore Renato Schifani punta a sostenere i settori produttivi in difficoltà e le famiglie. Tra gli stanziamenti previsti figurano 15 milioni di euro per il comparto cerealicolo, 9 milioni per le marinerie, 15 milioni per l’autotrasporto, 6 milioni per gli Asacom, ovvero gli assistenti alla comunicazione degli studenti con disabilità, e altri 6 milioni per il carburante agricolo. Le norme escluse dalla manovra torneranno in commissione Bilancio e potranno essere riprese nella prossima legge di stabilità. Tra queste anche le disposizioni che prevedevano l’aumento degli stipendi dei presidenti delle Province e i rimborsi per le trasferte di alcuni amministratori locali. Il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia rivendica il mantenimento di altre misure, tra cui i fondi per il noleggio con conducente e le risorse per aumentare di cinque giornate il lavoro dei forestali.

Di diverso avviso il capogruppo del Partito Democratico all’Ars, Michele Catanzaro, che chiede di rinviare alla Finanziaria anche le norme territoriali, concentrando il voto sui provvedimenti più urgenti. La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Campo richiama invece l’attenzione sulle condizioni delle autostrade siciliane, denunciando carenze nella sicurezza e chiedendo a Schifani di sollecitare il governo nazionale. Intanto, l’esecutivo regionale ha depositato nuovi emendamenti annunciando ulteriori 150 milioni di euro per imprese, lavoro e servizi. L’esame della manovra proseguirà in Assemblea nei prossimi giorni.

E Schifani commenta: “Con il presidente Galvagno abbiamo concordato un percorso che permette di aumentare subito i fondi per misure molto attese. Parliamo di attività da cui dipende il lavoro di tanti siciliani e di un servizio, quello degli Asacom, indispensabile per gli studenti con disabilità e per le loro famiglie. Abbiamo scelto di concentrare su queste esigenze le risorse disponibili. Le altre norme saranno discusse nella legge di stabilità: adesso – conclude il presidente della Regione – vogliamo assicurare maggiore sostegno a chi ogni giorno deve mandare avanti un’azienda e a chi ha bisogno di assistenza”.