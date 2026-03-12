Ars, Sanità, Rosellina Marchetta su assunzioni durante pandemia covid

Condividi

La deputata regionale Rosellina Marchetta ha presentato un’interrogazione parlamentare al Presidente della Regione e all’Assessore alla Salute per chiedere il riconoscimento del lavoro svolto dagli operatori socio-sanitari e dagli ausiliari specializzati assunti dall’ASP di Agrigento nel maggio 2020 durante la fase più critica della pandemia di COVID-19. I lavoratori, reclutati tramite graduatoria in base al decreto-legge del 9 marzo 2020 n.14, avevano contratti di tre mesi non prorogati nonostante la loro disponibilità a continuare il servizio; successivamente la delibera n.816 del 7 novembre 2024 dell’ASP ha avviato una procedura di stabilizzazione che richiede almeno 18 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2024, requisito che li ha esclusi.

Marchetta ha evidenziato in Aula che questi operatori hanno lavorato nel momento più drammatico dell’emergenza sanitaria, quando il rischio di contagio era elevato e il sistema sanitario non era ancora organizzato, chiedendo quindi al Governo regionale di adottare misure che riconoscano il servizio prestato e consentano loro di ottenere il titolo preferenziale previsto dalla normativa emergenziale nelle procedure di assunzione del Servizio sanitario.