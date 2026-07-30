Ars, ok allo sblocco delle assunzioni

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il ddl “stralcio IV”, che elimina il blocco delle assunzioni per Seus e Ast, introdotto lo scorso maggio per le società partecipate della Regione nel periodo pre-elettorale. Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, sottolinea che viene così rispettato l’impegno assunto anche con le opposizioni per consentire il rafforzamento degli organici in due settori ritenuti strategici. Sulla stessa linea il capogruppo della Lega, Salvo Geraci, che definisce il provvedimento fondamentale per migliorare l’efficienza del servizio di emergenza 118 e del trasporto pubblico locale, evidenziando come la misura permetta di coniugare le esigenze operative delle partecipate con i principi di trasparenza amministrativa.
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