Ars, mini manovra da 50 milioni di euro in Commissione

All’Assemblea Regionale Siciliana le Commissioni parlamentari sono a lavoro da oggi sulle norme del disegno di legge di variazioni del bilancio. Si tratta di una mini manovra che ammonta a circa 50 milioni di euro. Il testo approvato dal governo Schifani è composto da 12 articoli. Tra l’altro sono previsti fondi per l’abbattimento delle tariffe aeroportuali negli scali minori, per nuovi impianti di gestione dei rifiuti a Palermo e a Messina, aiuti alle famiglie povere attraverso il Banco alimentare, la comunità di Sant’Egidio e la Caritas, e un budget per i laboratori sanitari convenzionati.