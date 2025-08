Ars, l’opposizione presenta oltre 1600 emendamenti alla manovra ter

Condividi

All’Assemblea Regionale Siciliana sono oltre 1.600 gli emendamenti alla manovra finanziaria ter presentati dalle opposizioni alla scadenza dei termini. Intervenendo in aula i capigruppo di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, Michele Catanzaro e Antonio De Luca, hanno annunciato il ricorso a tutti gli strumenti del regolamento e all’ostruzionismo per contrastare la manovra ter, una variazione di bilancio di circa 370 milioni di euro. L’obiettivo prefissato dal governo regionale è l’approvazione in Aula prima della pausa estiva, ma le attuali dinamiche inducono al pessimismo.