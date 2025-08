Ars, in Commissione Bilancio approvata la manovra ter

Condividi

In Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale è stata approvata la manovra finanziaria ter, da 376 milioni di euro, e al mattino di oggi è stata incardinata a Sala d’Ercole per l’esame e l’approvazione definitiva. Nel testo sono compresi 35 milioni con cui finanziare interventi nei territori di provenienza dei deputati, ma a patto – come pretesto da Schifani – di non inserire nella lista sagre, eventi e simili. L’obiettivo è approvare le variazioni di bilancio entro mercoledì prossimo, prima della pausa estiva. Tra le misure principali vi sono 3 milioni per i disabili gravi, 2,5 milioni per contrastare la povertà estrema, 7,7 milioni per 103 scuolabus nei piccoli Comuni, 40 milioni ai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione, 50 milioni per la manutenzione delle strade provinciali, 20 milioni per i Comuni virtuosi nella raccolta differenziata, 100 milioni per il ripristino dei dissalatori, 10 milioni alla Protezione Civile per la crisi idrica, 3 milioni l’anno per l’editoria e 1 milione per i librai. Poi fondi anche per la videosorveglianza e per abbattere le liste d’attesa sanitarie.