Ars, il giuramento di Caruso, Albano e Ingala

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All’Assemblea Regionale hanno giurato i tre neo assessori appena nominati: Marcello Caruso, Nuccia Albano ed Elisa Ingala. I commenti.

A Palermo all’Assemblea Regionale, innanzi al presidente della Regione, Renato Schifani, hanno giurato e si sono insediati i tre nuovi assessori appena nominati: Marcello Caruso, di Forza Italia, alla Sanità, Nuccia Albano, della Democrazia Cristiana, a Politiche sociali e Lavoro, ed Elisa Ingala, del Movimento per l’Autonomia, agli Enti locali.

I primi commenti, Marcello Caruso: “La sanità va guidata nel rispetto delle esigenze dei cittadini, perché è determinante nella qualità della vita della gente. Questa è la visione che mi porterà ad analizzare i tanti dossier aperti, dal Pnrr con le case e gli ospedali di comunità alle liste d’attesa. Da parte mia ci sarà grande disponibilità verso le organizzazione sindacali e professionali, con cui stabilirò un rapporto di fattiva collaborazione. Ringrazio Daniela Faraoni per il lavoro svolto fin qui e per la correttezza istituzionale dimostrata”. Nuccia Albano: “Torno alla guida di un assessorato complesso, che guarda soprattutto alle fasce più fragili della popolazione. E’ importante che tutti ci impegniamo a portare a termine i progetti avviati, il mio lavoro ripartirà proprio da qui. Inoltre, accelereremo sul fronte del concorso degli ispettori del lavoro, figure indispensabili per arginare il fenomeno delle morti sul lavoro, che è ormai una piaga per la nostra terra”.

Elisa Ingala: “Sono pronta ad affrontare questo nuovo lavoro, che mi permetterà di fare qualcosa per la nostra amata terra. Metterò le mie competenze a disposizione di questo assessorato, che rappresenta il territorio, tutti i Comuni, le Province, che hanno tante difficoltà finanziarie. Saremo a disposizione per tentare di risolvere i problemi, perché solo con una buona economia locale e territoriale è possibile creare sviluppo”.