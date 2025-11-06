Ars, deputati regionali opposizione in ritiro “meditativo”

Condividi

Visualizzazioni 115

I deputati regionali di opposizione all’Assemblea Regionale annunciano un ritiro “meditativo” (tra virgolette). E affermano: “Giovedì 13 e venerdì 14 novembre i 23 deputati regionali di opposizione del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente si riuniranno per discutere dell’attuale situazione politica regionale, divenuta ancora più inquietante e insostenibile alla luce delle recenti notizie di cronaca. Durante le due giornate si affronteranno diversi temi, ad iniziare dalla prossima finanziaria regionale e dalle iniziative necessarie a liberare la Sicilia dal malgoverno Schifani.”