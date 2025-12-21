Ars, approvata nella notte la legge finanziaria: 29 voti favorevoli e 23 contrari

Condividi

Dopo una lunga maratona parlamentare durata oltre otto ore, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato nella notte la legge finanziaria. Il via libera è arrivato con 29 voti favorevoli e 23 contrari, al termine di una seduta caratterizzata da numerose votazioni e diverse sospensioni dei lavori.

Rispetto al cronoprogramma stabilito dalla conferenza dei capigruppo, l’approvazione della manovra ha registrato oltre un’ora di ritardo. A determinare lo slittamento è stata la richiesta del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, di votare separatamente le tabelle di bilancio, contestando in particolare gli aumenti delle spese per eventi destinati agli assessorati alle Attività produttive e al Turismo.

L’aula ha quindi proceduto al voto capitolo per capitolo. Nel corso dell’esame non sono mancati i tentativi, da parte del M5s, di ricorrere al voto segreto, che però non hanno avuto esito favorevole a causa della compattezza dimostrata dalla maggioranza.

Nel corso della seduta il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha disposto una breve sospensione per consentire alla giunta guidata dal presidente Renato Schifani di riunirsi e approvare le variazioni al bilancio di previsione.

Al rientro in aula si sono svolte le dichiarazioni di voto dei gruppi di maggioranza e opposizione, seguite dal voto finale che ha sancito l’approvazione della legge di bilancio.