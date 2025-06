Ars, approvata in commissione la riforma della dirigenza regionale

Condividi

La Commissione Affari istituzionali all’Assemblea Regionale, presieduta da Ignazio Abbate, ha approvato il disegno di legge proposto dal governo Schifani sulla riforma della dirigenza regionale. L’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina, spiega: “In particolare la riforma introduce la fascia unica, ponendo fine a un’anomalia che si protrae da troppo tempo, superando le criticità legate al mantenimento della cosiddetta terza fascia dirigenziale, istituita nel 2000 come transitoria e poi consolidatasi. La riforma allinea la Regione Siciliana alle altre Regioni d’Italia, in cui vi è un’unica qualifica dirigenziale. I livelli retributivi, in tale nuovo assetto, saranno commisurati alla responsabilità e alla complessità degli incarichi ricoperti. Alla fascia unica della dirigenza si accederà solo tramite concorso pubblico, che sarà articolato in aree di competenza specifiche, garantendo così la valorizzazione delle professionalità tecniche necessarie in settori chiave dell’amministrazione