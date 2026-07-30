Ars approva manovra da 45 milioni

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge sulle variazioni di bilancio che stanzia 45 milioni di euro per sostenere emergenze, servizi pubblici, welfare, mobilità ed energia. Le principali risorse prevedono 10 milioni di euro per le imprese agricole colpite dagli incendi, 15 milioni per gli interventi della Protezione civile, 8 milioni per il Fondo disabilità, 3 milioni destinati agli Asacom e altri 8 milioni per il contrasto al caro voli. La norma individua inoltre le aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia. Il presidente della Regione, Renato Schifani, apprezza l’approvazione del provvedimento, sottolineando la rapidità con cui governo e Assemblea hanno risposto alle esigenze dei territori interessati dalle emergenze.
Notizie correlate
-
Furto di rame sulla linea ferroviaria Ravanusa-CampobelloCondividi Visualizzazioni 124 Lungo la tratta ferroviaria Ravanusa – Campobello di Licata ignote mani hanno tranciato...
-
Ars, ok allo sblocco delle assunzioniCondividi Visualizzazioni 100 L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il ddl “stralcio IV”, che elimina il blocco...
-
Relazione della Commissione Antimafia, Buscemi (CGIL Agrigento): “La legalità si costruisce con lavoro, diritti e sviluppo”.Condividi Visualizzazioni 255 La relazione della Commissione regionale Antimafia restituisce un quadro che impone una profonda...