Arrivano gli sconti in bolletta: da luglio parte sconto automatico per milioni di famiglie

Condividi

Visualizzazioni 318

Bonus da 200 euro in arrivo per chi ha un ISEE fino a 25mila euro. Novità nelle regole, scadenze imminenti e una nuova bolletta più trasparente

Da luglio scatta il bonus automatico per le famiglie con un ISEE fino a 25mila euro: si tratta di uno sconto in bolletta pari a 200 euro che verrà accreditato direttamente, senza bisogno di fare domanda. Tuttavia, l’accesso non sarà immediato per tutti: chi deve ancora presentare l’ISEE dovrà attendere fino a tre mesi per vedere applicata la riduzione, dopo i controlli sul reddito. Secondo le stime, la misura interesserà tra i 3 e i 5 milioni di nuclei familiari, ma il numero potrebbe salire grazie a una modifica introdotta nel calcolo dell’ISEE. Infatti, il recente decreto bollette ha escluso dal conteggio titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti postali fino a 50.000 euro, allargando di fatto la platea dei beneficiari.

Il provvedimento si inserisce in un pacchetto più ampio di interventi: aiuti alle imprese, tutele per i soggetti vulnerabili e maggiore chiarezza nelle offerte luce e gas. Enel, ad esempio, conferma che il contributo sarà assegnato in automatico. Assoutenti lancia anche un promemoria importante: il 30 giugno è il termine ultimo per il passaggio al Servizio a Tutele Graduali per gli utenti vulnerabili dell’energia elettrica, un’opzione che attualmente permette un risparmio medio di circa 113 euro all’anno.

Infine, dal 1° luglio, debutta il nuovo formato della bolletta, ribattezzato “scontrino dell’energia”: più chiaro, sintetico e trasparente. In Italia, gli utenti considerati vulnerabili sono circa 11,8 milioni — tra over 75, disabili, percettori di bonus sociali e residenti in strutture d’emergenza.