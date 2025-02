Arriva In-Tune, il primo contest musicale senza nessun effetto sulla voce. Lustro agli artisti e al talento autentico. Ecco i dettagli

Condividi

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 15 FEBBRAIO 2015 E SI CHIUDERANNO IL 5 MARZO 2025.

LA FASE LIVE DI IN-TUNE AVVERRA’ NEI GIORNI 27-28-29 MARZO 2025 PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE – Piazza I maggio n. 9 – Corbetta (MI)

In-Tune Music Contest è il primo contest musicale basato sulla totale assenza di artefazioni sulla voce per dare spazio e lustro ai talenti artistico-musicali, vocali e autoriali, che rischiano di rimanere in ombra a causa delle illogiche dinamiche discografiche e di mercato.

Finalmente un contest musicale fuori da ogni logica dei talent televisivi, delle case discografiche, del mercato degli streaming.

Il contest è indirizzato a tutti i cantanti che siano interpreti o cantautori residenti in Italia e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano liberi da contratti editoriali e discografici.

Ogni partecipante potrà iscriversi esclusivamente in qualità o di cantante interprete o di cantautore, cioè potrà iscriversi solamente ad una categoria.

Dall’organizzazione fanno sapere che si è decido un limite d’età inferiore e non superiore perché si ritiene che la maturità artistica sia un ingrediente fondamentale di un progetto artistico di qualità.

Una scelta decisamente controcorrente rispetto alle logiche del mercato odierno, legato agli streaming delle varie piattaforme, che tende a favorire progetti mirati a un target sempre più giovane, lasciando “orfana” una gran fetta di pubblico più maturo che desidera invece ascoltare progetti di qualità e non solo musica di facile e rapido consumo.

Il premio in palio è in denaro ed è pensato come un contributo di riconoscimento professionale ed economico che possa aiutare il cantante o il cantautore a sviluppare il proprio progetto artistico.

Il montepremi totale è di 10.000 euro, 5.000 per ognuna delle due categorie e verranno consegnati al vincitore tramite bonifico e senza alcun impegno da parte del vincitore, che potrà utilizzarlo secondo le proprie esigenze e le proprie peculiarità artistiche.

L’ideazione e la direzione artistica sono a cura di Luca Jurman che da anni sostiene la necessità di valorizzare gli interpreti cantanti e il cantautorato di alta qualità, troppo spesso martoriati da un sistema commerciale volto solo al consumo di breve termine e all’abbassamento culturale del pubblico.

la giuria è così formata: Luca Jurman (Presidente di giuria), Marcello Balestra (Post-discografico), Vincenzo Incenzo (Cantautore e autore), Chiarablue (Cantautrice e autrice), Antonella Bucci (Cantante), Gatto Panceri (Cantautore e autore), Andrea Mirò (Cantautrice, autrice e direttore d’orchestra).

PER OGNI ALTRO DETTAGLIO e PER ISCRIVERSI AL CONTEST SI PUO’ VISITARE IL SITO UFFICIALE WWW.IN-TUNE.IT