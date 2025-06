Arriva il maltempo, per domani allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile

Condividi

a protezione civile dirama l’allerta gialla per la giornata di mercoledì 18 giugno in tutta la Sicilia per condizioni meteo avverse. Da domani, infatti, è previsto l’arrivo di un vortice depressionario che porterà una fase instabile del tempo, proprio a pochi giorni dall’inizio dell’estate. Dunque il caldo torrido dei questi giorni subirà un improvviso break, ma soprattutto il sole sarà sostituito da corpi nuvolosi importanti che dovrebbero portare acquazzoni, fenomeni temporaleschi anche di forte intensità e persino grandinate, anche se quest’ultima condizione dovrebbe essere più probabile nella giornata di giovedì 19 quando questa improvvisa ondata di maltempo dovrebbe avere il picco.