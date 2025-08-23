Arresto per tentato omicidio: incastrato dal video dell’accoltellamento

In provincia di Messina, a Brolo, i Carabinieri hanno arrestato ai domiciliari per tentato omicidio un uomo di 41 anni. Lui, al culmine di una lite, avrebbe aggredito un concittadino di 58 anni in un locale con un coltello di notevoli dimensioni, colpendolo alle spalle all’altezza degli organi vitali e causandogli gravi ferite. I Carabinieri hanno ricostruito la vicenda attraverso testimonianze e telecamere di videosorveglianza.
