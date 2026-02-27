Arresto per tentato femminicidio

Un uomo di 41 anni è stato arrestato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio dai carabinieri della compagnia di Taormina, su provvedimento della Procura di Messina. Gli si contestano i reati di tentato femminicidio, atti persecutori, maltrattamenti, sequestro di persona e accesso abusivo a sistema informatico. Il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. A Giardini Naxos lui avrebbe segregato in casa l’ex fidanzata di 35 anni, sottraendole il cellulare per controllare eventuali nuove relazioni, per poi aggredirla con calci e pugni, morderla e tentare di strangolarla e di scaraventarla giù dalle scale. Lei è scampata a conseguenze ben più gravi riuscendo a recuperare il cellulare e a telefonare ai genitori.
