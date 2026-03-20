Arresto per droga ad Agrigento, la difesa chiede la revoca dei domiciliari

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È stata depositata un’istanza di riesame contro la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti di un 28enne agrigentino, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo era stato arrestato lo scorso 27 febbraio nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza, che aveva intercettato un pacco contenente hashish e successivamente rinvenuto ulteriore droga all’interno dell’abitazione. Il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato l’arresto disponendo i domiciliari.

La difesa, però, contesta duramente la ricostruzione accusatoria. Nel ricorso presentato al Tribunale del Riesame di Palermo, l’avvocato evidenzia diverse criticità: tra queste, presunte irregolarità nell’udienza di convalida, contraddizioni sul quantitativo di droga sequestrata e dubbi sull’identificazione dell’indagato.

Secondo la difesa, non vi sarebbe certezza che l’uomo sia la stessa persona che ha firmato la ricezione del pacco sospetto. Vengono inoltre sollevate perplessità sulla firma digitale acquisita e sull’effettivo utilizzo dell’utenza telefonica contattata dai militari durante l’operazione.

Nel ricorso si sottolinea anche che il pacco non sarebbe mai entrato nella disponibilità dell’indagato e che mancherebbero elementi concreti per sostenere un suo coinvolgimento diretto nell’attività di spaccio.

Non da ultimo, vengono evidenziate le condizioni di salute del 28enne, affetto da patologie croniche, ritenute incompatibili con il regime degli arresti domiciliari.

La difesa chiede quindi la revoca della misura cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. In subordine, viene proposta la sostituzione con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sarà ora il Tribunale del Riesame a decidere sulla richiesta nei prossimi giorni.