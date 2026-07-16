Arresto Gallo, l’intervento dei difensori

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 202

I difensori del deputato Riccardo Gallo, ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta “La corte dei miracoli”, gli avvocati Lillo Fiorello e Luigi Troja, affermano: “Il giudice ha applicato la misura cautelare dei domiciliari esclusivamente perché Riccardo Gallo è un parlamentare e, trattandosi di una funzione elettiva, non può intervenire con una misura interdittiva. L’ordinanza esclude la partecipazione di Riccardo Gallo ad alcuni degli episodi contestati e ridimensiona l’accusa relativa ai rapporti con l’ex direttore generale dell’Azienda sanitaria di Agrigento Giuseppe Capodieci, riqualificando tale contestazione. Il giudice ha escluso la partecipazione di Gallo alla vicenda dell’appalto affidato a Domenico Reina, uno degli episodi contestati nell’inchiesta sul presunto sistema di favori, nomine e appalti all’interno del Cefpas. L’ordinanza riduce sensibilmente il perimetro delle accuse formulate dalla Procura, elementi che saranno al centro delle prossime iniziative difensive con il ricorso al tribunale del riesame”.

Notizie correlate

Leave a Comment