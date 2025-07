Arrestato scafista a Lampedusa 

Condividi

Visualizzazioni 204

La Squadra Mobile di Agrigento e la Guardia di Finanza di Lampedusa, a seguito di indagini coordinate dalla Procura, hanno arrestato un egiziano, presunto scafista di 70 migranti a bordo di una barca in vetroresina di 10 metri, inadatta alla traversata, esposti a gravi rischio vita. Inoltre le operazioni di soccorso sono state ostacolate dall’egiziano che, travisato con un passamontagna, non ha obbedito allo stop ed è scappato in direzione Lampedusa. E’ stato inseguito per circa 20 minuti. E’ stato incastrato dalle dichiarazioni concordanti dei migranti in viaggio. Lo scafista è recluso nel carcere di Agrigento.