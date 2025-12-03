Arrestato Salvatore Baiardo

Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna uomo di collegamento dei fratelli Graviano al nord, è stato arrestato su ordine del Tribunale di Firenze per aver violato una prescrizione imposta con gli arresti domiciliari: avrebbe ricevuto una persona nella sua abitazione a Trabia. La misura gli è stata notificata al termine dell’udienza preliminare in cui è imputato per favoreggiamento personale e calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti e dell’ex sindaco di Cerasa, Giancarlo Ricca, entrambi reati aggravati dall’agevolazione mafiosa. All’udienza preliminare si è costituito parte civile Massimo Giletti tramite l’avvocato Antonio Ingroia.
