Arrestato presunto pusher già ristretto ai domiciliari

A Racalmuto i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento hanno arrestato un uomo di 43 anni. All’autorità giudiziaria risponderà dei reati di detenzione di droga a fine di spaccio e di armi illegalmente. Nel corso di una perquisizione domiciliare indotta da sospetti investigativi, lui, ristretto ai domiciliari da oltre un mese, è stato colto in possesso di un panetto di hashish, un bilancino di precisione e una pistola con matricola abrasa. Il tutto è stato sequestrato.