Arrestato Luca Occhiuzzi, era latitante dal 2022

Alle prime luci dell’alba, gli uomini del reparto operativo dei Carabinieri di Cosenza, hanno arrestato nel centro storico di Cetraro (Cs) il latitante Luca Occhiuzzi, classe 1988 ricercato da settembre 2022. Il suo nome era inserito nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi.

Gli viene contestato – fra l’altro – il tentato omicidio di un extracomunitario che lavorava alla sicurezza di un noto locale della costa tirrenica cosentina, commesso nel 2021, con l’aggravante del metodo mafioso.

Il latitante è stato sorpreso all’interno del covo in compagnia di un’altra persona sulla quale sono in corso approfondimenti di indagine.

lo stesso non ha potuto opporre resistenza ai militari che ho hanno appreso nel cuore della notte immediatamente successiva a San Valentino.

I militari sono andati a prelevare il ricercato, in un territorio caratterizzato da una indiscussa presenza mafiosa, storicamente sancita.

Probabilmente – o comunque fino ad oggi – in quel luogo si sentivano inviolabili.

Gli organi inquirenti cercheranno di capire adesso la rete di fiancheggiatori che hanno permesso all’Occhiuzzi un così lungo periodo di latitanza