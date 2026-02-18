Arrestato il deputato regionale Michele Mancuso: domiciliari per presunta corruzione sui fondi pubblici

Condividi

Arresti domiciliari per il deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Michele Mancuso, esponente di Forza Italia, indagato dalla Procura di Caltanissetta per corruzione “per un atto contrario ai doveri d’ufficio”.Il provvedimento cautelare è stato disposto dal GIP su richiesta dei magistrati guidati dal procuratore Salvatore De Luca, nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge complessivamente sei persone e riguarda la gestione di fondi regionali destinati ad attività culturali e spettacoli nel territorio nisseno.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana avrebbe ricevuto 12 mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire l’associazione sportiva dilettantistica Genteemergente.L’associazione era destinataria di 98 mila euro di fondi pubblici regionali stanziati per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta. La somma contestata costituirebbe, per l’accusa, la contropartita per l’intervento politico finalizzato all’erogazione del finanziamento.

Oltre a Mancuso, è stato posto agli arresti domiciliari anche Lorenzo Gaetano Tricoli.Per i rappresentanti legali e componenti dell’associazione coinvolta — Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizioli — il giudice ha disposto misure interdittive: divieto di esercizio d’impresa e divieto di assumere incarichi direttivi in persone giuridiche e imprese per la durata di dodici mesi.L’ordinanza è stata eseguita dalla Squadra Mobile e dallo SCO di Roma.

In una nota ufficiale, la Procura ha chiarito che l’addebito è da considerarsi provvisorio e fondato sui gravi indizi di colpevolezza raccolti nel corso delle indagini. Il GIP avrebbe valutato attentamente le versioni fornite dagli indagati durante l’interrogatorio preventivo del 22 gennaio, ritenendole non sufficienti a superare il quadro accusatorio.Resta in ogni caso valido il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

L’inchiesta riporta al centro dell’attenzione il tema della gestione dei finanziamenti pubblici in Sicilia e dei controlli sull’utilizzo delle risorse destinate ad associazioni e iniziative culturali.Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi giudiziari e le eventuali prese di posizione politiche sul caso che coinvolge uno dei deputati regionali siciliani.