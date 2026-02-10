Arrestato forestale piromane

Condividi

Visualizzazioni 177

Spregevole azione incendiaria di un dipendente forestale di 54 anni. Arrestato dai Carabinieri. I dettagli raccapriccianti su quanto avrebbe commesso.

Un dipendente stagionale forestale è stato arrestato ai domiciliari con braccialetto elettronico dai Carabinieri del Comando provinciale di Trapani e della Compagnia di Alcamo. Come testimoniato dal video registrato da un drone, lo scorso 25 agosto ha appiccato l’incendio che ha devastato 83 ettari di terreno, in parte incolto, in parte coltivato, con vegetazione di diverso tipo, in zona a ridosso del Bosco Scorace, in territorio del comune di Buseto Palizzolo, a pericolo anche degli animali da pascolo. La Procura trapanese gli contesta il reato di incendio boschivo.

Quel 25 agosto l’arrestato è stato peraltro a riposo dal lavoro. Ha incendiato in più punti, ampliando così il fronte del fuoco in aree in cui non erano presenti le squadre antincendio perché impegnate a fronteggiare altri focolai. Dopo avere infuocato dappertutto, si è nascosto tra la vegetazione di un’area boscata, per non essere scoperto dagli equipaggi mezzi antincendio impegnati in volo nello spegnimento dei roghi. Poi è scappato in automobile con un complice.

Il presunto criminale ha addirittura registrato in video con il proprio telefonino quanto commesso, e poi ha condiviso il filmato con alcuni colleghi: “Ecco, guardate come sono stato bravo”. Quando lo hanno ammanettato, i Carabinieri gli hanno ritirato cautelativamente sei fucili e una pistola legalmente detenuti. L’assessore regionale a Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, commenta: “Ringrazio la Procura di Trapani e le forze dell’ordine per le indagini che hanno portato ad adottare gli arresti domiciliari nei confronti dell’operaio forestale stagionale, presunto responsabile. Nei suoi confronti, una volta confermate le accuse, saranno applicate le pene per i piromani ancora più severe volute dal governo nazionale e dal premier Giorgia Meloni.

Dalle indagini risulta inoltre che il presunto responsabile abbia condiviso con alcuni colleghi il video dell’azione incendiaria. Per questo chiediamo al dipartimento dello Sviluppo rurale di esautorare dal servizio chi, pur venuto a conoscenza, non ha segnalato le condotte illecite, rendendosi complice di un danno ambientale enorme. Il governo Schifani continuerà a portare avanti il proprio impegno per contrastare i piromani e prevenire gli incendi.”